Bursa'da silahlı saldırı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkpazarı Mahallesi kahvelerin bulunduğu bölgede meydana gelen olayda emekli bankacı olduğu öğrenilen Ferit K. bacağından yaralandı.
112 acil ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla alakalı soruşturmayı sürdürürken, olay yerine motosikletle gelip yaralamadan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının peşine düştü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı