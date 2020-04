Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma Sistemi ile yakalandı Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma Sistemi ile yakalandıBURSA'da, tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaraladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçan İbrahim C., Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile polisin takibi sonucu yarım saat içinde yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Keçeci Sokak'ta meydana geldi. Murat Z. (27) ve İbrahim C. arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim C. tabancayla Murat Z.'ye ateş etti. Mermilerin sağ ayak bileğine isabet ettiği Murat Z., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, İbrahim C. 16 JGR 99 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Z., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, olay yerinden kaçan İbrahim C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takibe alınan şüphelinin kullandığı 16 JGR 99 plakalı otomobil, Mudanya yönünde durdurdu. Saldırınan ardından yarım saat sonra tabancayla birlikte yakalanan İbrahim C., ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA