Bursa'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
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Bursa'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu.

Bursa'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
31.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:34

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu. Kavgaya karışan kişilerden biri de hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş etmesiyle yaşanan çatışma sırasında, çevredeki binalardan bazılarının camları kırıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi.

Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile kavgaya karışan kişilerden 3'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan ile diğer yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde zaman zaman biber gazı kullanarak tarafları uzaklaştıran polis ekipleri, önlem amacıyla bekleyişini sürdürüyor.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

"Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açınca olay büyümüş"

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olayın büyüdüğünü söyledi.

Bu silahla vurulan polis memurunun şehit olduğunu belirten Canbolat, "Yine bu pompalı tüfekten çıkan mermiler karşısındaki bir vatandaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da ağır durumda ameliyatta. Diğer bir vatandaşımızın da Çekirge Devlet Hastanesinde yaralı, ama durumu iyi." dedi.

Faillerin yakalandığını, olayda kullanılan silahın da muhafazaya alındığını aktaran Canbolat, adli sürecin işlediğini ifade etti.

Vali Canbolat, şöyle konuştu:

"Biz vefat eden vatandaşımıza da şehit olan polis memurumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşımızın suhuletle, sakin hareket etmesi gerekir. Bu durumları biz Valilik olarak tasvip etmiyoruz. Bu akşam iki insanımızı kaybettik, biri polis memurumuz. Bir vatandaşımız ağır, biri hafif yaralı."

Bir gazetecinin, kavganın nedeniyle ilgili sorusu üzerine Canbolat, "Bizde görünen sebep adli nitelikli. Sataşma şekliyle başlayan bir kavga, ötesi yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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