Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
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Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar.

Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde gündüz vakti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu diğer bir kişi üzerine atlayarak yere yatırdı. Bu sırada darp sonucu elinden silahı alınan şahıs sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı. O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya iki el ateş açarak iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri iki grubu dağıtarak şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise bir kişinin çektiği cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
Son dakika! Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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