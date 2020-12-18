Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'da "park etme" meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde servisçilik yapan M.S. (51) ile aynı işi yapan F.G. (46) ve M.K. (46) arasında iddiaya göre araçları park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan tabancayla F.G. ve M.K'yi bacaklarından yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi tabancayla birlikte yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu