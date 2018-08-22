Bursa'da Silahlı Kavga
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi husumetli olduğu ağabeyini iş yerinde silahla yaraladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi husumetli olduğu ağabeyini iş yerinde silahla yaraladı.
İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki ağabeyine ait iş yerine giden Eyüp D. (31) burada, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ferit D. (42) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp D. yanındaki tabancayla ağabeyine ateş etti. Sol bacağından yaralanan ağabey, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Eyüp D. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.