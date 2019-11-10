Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

10.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:24

Bursa'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi'nde, Necdet Y. (43) ile Fikret Vezirhan (52) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necdet Y, tabancayla Vezirhan'ı yaraladı.

Vezirhan, kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA