Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

10.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:24
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Burcun Mahallesi'nde, Necdet Y. (43) ile Fikret (52) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necdet Y, tabancayla Vezirhan'ı yaraladı.

Vezirhan, kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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