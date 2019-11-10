Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

10.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:49

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi meydanında N.Y. (43) ve F.V. (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y., tabancısını çıkartarak F.V'ye ateş etti. Ağır yaralanan F.V., kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA