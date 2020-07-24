Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
24.07.2020 04:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:10

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'taki bir evde, Savaş Güneş (26) ile birlikte yaşayan kızı C.K'nın yanına giden baba Murat K, burada Savaş ve babası Ecevit Güneş (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş etti. Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheli Murat K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların polise ihbarda bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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