Bursa'da silahların konuştuğu kavga güvenlik kamerasında
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Bursa'da silahların konuştuğu kavga güvenlik kamerasında

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da silahların konuştuğu kavga güvenlik kamerasında
15.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:51

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Silahların konuştuğu kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Çarşamba günü merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup 1. Yeşim Sokak üzerinde buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar konuştu. Çıkan tartışma sonucu, Muhammet Yaşar(34) göğsünden,M.F.Ş.(31) kolundan ve diğer gruptan K.A.(24) bacağından olmak üzere yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hemen ameliyata alınan Muhammet Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastahanede tedavisi devam eden M.F.Ş. ve K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların ifadelerini alan ekipler, olaya karışan R.B.(33), M.E.(27), S.B.(39), E.E.(24), K.E.'yi(23) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay anı saniye saniye kamerada

1. Yeşim Sokak üzerinde 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sokak üzerinde tartıştıktan sonra aralarında kavga çıkan 2 grup bir birlerine silahları çekerek ateş etmeye başladı. Bazı kişiler araçların arkasına saklanırken bazıları ise sadece izledi. Tabancayla 2 kişiyi vurarak olay yerinden kaçan şüpheli ise kameralara böyle yakalandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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