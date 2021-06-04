Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
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Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli olan ve önceki gün temizlerken kazayla ateş alan tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 26 yaşındaki Ercan Ayribaş'ın naaşı, Bursa'daki işlemlerin ardından memleketi Kars'a getirildi.

İl merkezine bağlı Soylu köyüne götürülen Ayribaş için baba ocağında helallik alındıktan köy mezarlığında cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

Törende, vefat eden polis memurunun babası Yasin, annesi Saime Ayribaş ve yakınları ile Bursa'dan gelen silah arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Polis memuru Ayribaş'ın cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından tören mangası ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fuat Güney ve babası Yasin Ayribaş tarafından omuzlarda taşındı.

Ercan Ayribaş daha sonra okunan dualar eşliğinde köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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