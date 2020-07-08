Bursa'da silah ticareti yapanlara operasyon Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde silah kaçakçılığı ve ticaretini yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ve kartuşa el konuldu.

Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde silah kaçakçılığı ve ticaretini yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ve kartuşa el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnegöl ve İznik ilçeleri bölgesinde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan silah kaçakçılığı ve ticareti kapsamında şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak 6 ayrı adreste operasyon yapıldı. Savcılıktan alınan izinle yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA