Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
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Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:16
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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