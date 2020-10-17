Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

17.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:16

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri ilde ve ilçede silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Adres tespitlerinin ardından Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 polis katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

-İHA-

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Halil Sezai Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Şenol Güneş Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Çocuk S 400 Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:16:27. #1.14#
title