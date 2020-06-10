Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı Bursa'da 17 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa'da 17 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA