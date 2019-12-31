Bursa'da silah imalatı yapılan eve baskın
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Bursa'da silah imalatı yapılan eve baskın

Bursa polisi silah imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi.

31.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06
Bursa'da silah imalatı yapılan eve baskın

Bursa polisi silah imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.


Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamette silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 3 tabanca, pompalı ve havalı olmak üzere 3 tüfek, 38 adet av tüfeği fişeği, 5 adet 7,65 mm çapında MKE yapımı dolu fişek, çok sayıda silah imalatında kullanılan malzeme ile birlikte bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerce ifadesi alınmak üzere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürülen O.Y. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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