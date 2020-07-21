Bursa'da sikke ve tarihi obje operasyonu: 2 gözaltı Bursa'da yapılan operasyonda farklı dönemlere ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Bursa'da yapılan operasyonda farklı dönemlere ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, İstanbul'dan temin edilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve tarihi objeleri Bursa'da satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde yakalanan 2 şahsın ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 57 adet sikke ve 8 adet tarihi obje ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında yapılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA