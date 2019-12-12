Bursa'da sigaranın çevreye zararına "izmarit"ten heykelle dikkat çekildi

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Sarraflar Çarşısı Meydanı'na, çevreye atılan izmaritlerden yapılan büyük bir heykel konuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı konuşmada, çarşı içinde özellikle temizlik bilincinin artırılması ile ilgili farklı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taban, "100 kişinin 70'inin elindeki sigarayı yere attığını, yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor. Dolayısıyla atılmış olan çöplerin de yüzde 50'sinin sigara izmaritleri olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle de bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bu sigarayı hiç içmeyecek hale gelelim." dedi.

Bu atığın, suya bırakıldığında toksin salgıladığını aktaran Taban, "Bir sigara izmariti 7 metreküp suyu kirletiyor. Denizlere atıldığında 5 yılda çözülebiliyor. Doğada da 18 yılda çözülebilen bir malzeme. Sigaradan kaynaklanan yangınlar yılda 27 milyon doları aşkın zararlara sebep oluyor. Bunları düşündüğümüzde sağlığa ve çevreye zararlı olan bu maddeyi niçin tüketmeye devam ediyoruz; bunun farkına varalım istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA