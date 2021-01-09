Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
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Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı

09.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:30
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı

BURSA'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bir iş yeri inşaatının yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki duvarı park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

BURSA'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bir iş yeri inşaatının yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki duvarı park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde hasar meydana gelirken mahalleli, olayın kısıtlama saatlerinde olmasının olumsuz bir durumun önüne geçtiğini söyledi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bir iş yeri inşaatının yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki duvarı park halindeki Mesut Özer'e ait 36 AG 090 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, gürültüye uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Mahallede oturan Gökhan Kurt, olayın kısıtlama saatlerinde olduğunu belirterek, Burada bir çocuk da olabilirdi, buradan insanlar da geçiyor, burayı kullanıyor. Yani burada bir can kaybı olması büyük bir ihmalin sonucu olur. Mahallede küçük çocuklar var, gündüzleri bu binanın çevresinde oynuyorlar, binanın her tarafı açık, gündüz de çökebilirdi, çocuklar ölebilirdi. Çocuklar toplu halde oyun oynuyorlar yani büyük bir faciadan dönüldü. Araba önemli değil, mal sonuçta. Ama can kaybı olsa bunun hesabını kim verebilirdi. Can kaybı sokağa çıkma yasağı sayesinde önlenmiş oldu, çünkü burası kullanılan bir yer. insanlar gidiyor geliyor dedi.

Otomobilin sahibi Mesut Özer ise, "Binanın duvarı lodos nedeniyle aracın üzerine çöktü. Bu binanın daha önceden yıkılması gerekiyordu, yıkım kararı da var. Binayı yıkmadılar şimdi de bizim üzerimize yıkıldı. Gürültü üzerine evden çıktım, araç şu an pert halinde, arka camı patlamış, tavanı çökmüş" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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