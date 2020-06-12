Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fethiye Mahallesi Ağalar Sokak'ta bir dut ağacı, gövdesinden yarılarak yola devrildi. Bunu görenler, devrilen ağaçtaki dutları yedi.

Mustafa Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden rüzgar çıkınca birden gürültüyle sokağa çıktıklarını ve dut ağacının gövdesinden yarılarak devrildiğini gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA