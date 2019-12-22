Bursa'da şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçtan kopan parçanın altında kalan kişi yaralandı
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Bursa'da şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçtan kopan parçanın altında kalan kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan parçanın altında kalan kişi yaralandı.

22.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:52
Bursa'da şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçtan kopan parçanın altında kalan kişi yaralandı

'nın merkez Nilüfer ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan parçanın altında kalan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mahallesi Caddesi'ndeki bir parkta, kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın gövdesinden kopan parça bankta oturan E.A'nın üzerine düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve ekiplerine bildirdi.

Ağaç parçasının altından kendi imkanlarıyla çıkan E.A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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