Bursa'da şiddetli lodosun uçurduğu çatı araçların üzerine düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.
Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı iş yerinin çatısı lodos nedeniyle uçtu.
Çatı, yaklaşık 150 metre ilerideki Diriliş Caddesi'nde bulunan park halindeki bir kamyonet ve iki otomobilin üzerine düştü.
Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede trafik bir süre aksadı.