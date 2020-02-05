Bursa'da şiddetli lodosun uçurduğu çatı araçların üzerine düştü
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Bursa'da şiddetli lodosun uçurduğu çatı araçların üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

05.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:06
Bursa'da şiddetli lodosun uçurduğu çatı araçların üzerine düştü

'nın ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı iş yerinin çatısı lodos nedeniyle uçtu.

Çatı, yaklaşık 150 metre ilerideki Diriliş Caddesi'nde bulunan park halindeki bir kamyonet ve iki otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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