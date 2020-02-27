Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.

27.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:58
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.


Bursa'da lodos saatlerinde etkisini gösterdi. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yolda yürüyen vatandaşların ellerindeki eşyaları havaya uçurdu. Ağaçların dalları ise lodos sebebiyle sağa sola savruldu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.


Yetkililer şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların karbonmonoksit gazından zehirlenmemeleri için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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