Bursa'da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret
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Bursa'da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan seyyar satıcılar tarafından darp edilen ve başına 5 dikiş atılan zabıta memurunu evinde ziyaret etti.

Bursa'da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret
26.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:36

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan seyyar satıcılar tarafından darp edilen ve başına 5 dikiş atılan zabıta memurunu evinde ziyaret etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde arife günü yaşanan olayda, sokağa çıkma yasağına rağmen seyyar satıcılar, tezgah açıp satış yapmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatıp, tezgahın kaldırılmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar, zabıta ekibine bijon anahtarı ve kaldırım taşı ile saldırdı. Olayda zabıta memurları Ekrem Seven ve Emrah Sacu çeşitli yerlerinden yaralanırken, başına kaldırım taşı ile vurulan 2 çocuk babası İsmail Yıldız ise başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın başına 5 dikiş atılırken, olay yerine gelen polis seyyar satıcıları gözaltına aldı.

Nefretle kınıyorum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen zabıta memuru İsmail Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Yıldız'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Aktaş, belediyecilik faaliyetlerini etkin bir şekilde icra ederken, maalesef hiç tasvip etmedikleri böyle olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Zabıta teşkilatının emniyet güçleri ile birlikte kentin huzuru ve esenliği için 7/24 görev yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Arife günü yaşanan olayda da bir ihbar üzerine nöbetçi üç zabıta arkadaşımız olay yerine gidiyor. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hem sokağa çıkma yasağını ihlal eden hem de kaldırımda sebze meyve satışı yapan seyyar satıcılara müdahale etmeye çalışırken maalesef bu üzücü olay yaşanıyor. Zabıta ekiplerimiz şehrin huzur ve eserliği için büyük bir gayretle çalışıyor. Bursalı hemşehrilerimizin de bu çabayı takdirle karşıladığını biliyorum. Gerek seyyar satıcılara gerekse kaldırım işgallerine müdahaleden 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sıcak yemek götürülmesi ve onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında a'dan z'ye samimiyetle çalışıyorlar. Ekibimize yapılan bu hareketi asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil. Nefretle kırınıyorum ve hukuki anlamda da süreci soruna kadar takip edeceğiz. Hiçbir arkadaşımız kimsenin huzurunu, işini ve ticaretini bozmak üzerine hareket etmiyor. Ama takdir edersiniz ki kanun ve kural dışına çıkanlara müdahale etmek bizim öncelikli görevimiz. İsmail Yıldız arkadaşımız da maalesef bunu yaparken, yaralandı. Kendisine geçmiş olsun. Allah eşine ve çocuklarına bağışlasın" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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