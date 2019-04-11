Bursa'da Seyyar Satıcı Denetimleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı.

En fazla seyyar satıcının bulunduğu Osmangazi Metro İstasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki denetimlere, Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri ve polis de destek verdi.

Denetimlerde, daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan iş yerlerine ait 5 reklam standı, iki iş yerine ait tabure ve sandalyelerin yanı sıra 7 seyyar tatlı arabası, 8 mısır arabası, 2 boks makinesi ile iki seyyar satıcıya ait malzemelere el konuldu.

El konulan malzemeler depoya kaldırılırken, kaldırım işgali yapan iş yerlerinin sorumluları hakkında encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA