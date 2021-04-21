Bursa'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa-Balıkesir kara yolunda Osman Dikilitaş'ın kullandığı 35 GB 1505 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Kısa sürede aracı tamamen saran alevler, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan