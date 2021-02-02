Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi
02.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yusuf L. idaresindeki 37 BE 121 plakalı otomobil seyir halindeyken Alanyurt Mezarlığı mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.
Polis ekipleri, aracın gaz sistemli olması nedeniyle Gazi Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek