Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi

02.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:00
Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf L. idaresindeki 37 BE 121 plakalı otomobil seyir halindeyken Alanyurt Mezarlığı mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

Polis ekipleri, aracın gaz sistemli olması nedeniyle Gazi Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 20:00:34. #1.14#
title