Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Derya Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki 26 NV 481 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç