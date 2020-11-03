Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

03.11.2020 08:56 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:00
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

BURSA'da seyir halindeyken lastikleri alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

BURSA'da seyir halindeyken lastikleri alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nda dün saat 22.00 sıralarında Bursa'ya doğru gelen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Lastiklerden motor kısmına sıçrayan alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.


Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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