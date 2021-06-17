Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Bursa'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Engin Yakış idaresindeki İstanbul'dan Marmaris'e giden 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında arka tekerleği patladı.

Bu sırada tekerlek kısmında dumanlar yükselen otobüs yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi..

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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