BURSA (İHA) - - Bursa'da malzeme yüklü tır alev alev yandı

BURSA - Bursa'da malzeme yüklü tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tırın kupasında başlayan yangın kısa sürede aracın tümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.