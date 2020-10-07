19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
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19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı

07.10.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:03
19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilde bulunan B.B.'nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilde bulunan B.B.'nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı. B.B., tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan B.B.'nin kontrol için kimliği istendi. Çelişkili bilgiler veren B.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı. 19 yıldır aranan B.B. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.   


19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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