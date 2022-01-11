Bursa'da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı.
BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa-Gemlik yolunda Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametine giden servis otobüsü aniden alev aldı. Kısa sürede yolcular tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - BURSA
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