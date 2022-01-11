Bursa'da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı

Bursa'da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-Gemlik yolunda Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametine giden servis otobüsü aniden alev aldı. Kısa sürede yolcular tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Bursa'da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı

5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezdi! Sürücünün çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada

5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezdi! Sürücünün çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada

 Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

 Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title