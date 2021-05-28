Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi
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Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeyken ateş edilen sürücünün yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeyken ateş edilen sürücünün yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mirali Güreşçi'nin (29) hafif ticari araçla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 kişinin ardından şüphelilerle aynı araçta olduğu iddia edilen E.Y. (29) adlı kadını da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. (38). ile B.S. (25), K.T. (23) ve E.Y. adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Güreşçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi'ye, Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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