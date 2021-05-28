Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeyken ateş edilen sürücünün yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.