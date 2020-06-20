Bursa'da seyir halindeki araç yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
20.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:10
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Mücahit Ç. yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Kestel Ümitalan mevkisinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yoldaki çalışma nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat aksadı.
Kaynak: AA