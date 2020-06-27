Bursa'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde alev almaya başlayan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
27.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:48
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde alev almaya başlayan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde hareket halinde olan 16 F 1806 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı.
Sürücünün yangını fark etmesiyle olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA