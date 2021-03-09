Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı
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Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı

09.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:43

- Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

- Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde, dün A.Ş'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı.

Öte yandan A.Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetmişti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına almıştı.

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı
Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı
Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı
Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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