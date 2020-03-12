Bursa'da sevgilisini bıçaklayan sanık suçlamaları reddetti
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da sevgilisini bıçaklayan sanık suçlamaları reddetti

Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım" Bursa'da kendisinin ayrılmak istediği gerekçesiyle sevgilisi Hülya N.'yi bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini bıçakla yaralayan Zahit Y. (45), hakim önüne çıktı.

12.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:17
Bursa'da sevgilisini bıçaklayan sanık suçlamaları reddetti

Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım"

BURSA - Bursa'da kendisinin ayrılmak istediği gerekçesiyle sevgilisi Hülya N.'yi bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini bıçakla yaralayan Zahit Y. (45), hakim önüne çıktı.Zahit Y., "Evli oluşumu kabullenemeyen Hülya N. kendini bıçaklayınca, aynı bıçağı alıp, karnıma birkaç defa sapladım" dedi.

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zahit Y. (45), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y.'nin evli olduğunu öğrenen Hülya N. ayrılmak istediğini tekrarlayınca, iki arasında tartışma çıktı. Zahit Y., yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından aynı bıçağı kendine saplayan Zahit Y., intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, gördükleri tedavi sonucu sağlıklarına kavuştu. Polis tarafından gözaltına alınan Zahit Y., çıkarıldığı Bursa Adliyesi'nde "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundun tutuklandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Zahit Y.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki Hülya N. katılmaz iken, sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Yıldırım, evli olduğu sırada Hülya N. ile birliktelik yaşadıklarını ancak vicdan azabı çektiği için ilişkisini bitirmeye çalıştığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Hülya, benim evli oluşumu kabullenemedi. Benden ayrılmak istedi. Olay günü bir çay ocağında çay içerken Hülya'yı sokaktan geçerken gördüm. Arkasından yürüdüm ve iş yerine girdim. Dönünce beni gördü, tekrar arkasını döndü. 'Ne yapmaya çalışıyorsun, artık dayanacak gücüm kalmadı' dedim. Sonra bana dönüp, 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diyerek, kendi karnına sapladı. Sonra bıçağı elinden alarak bir anlık öfkeyle, ona doğru salladım. Daha sonra kendimi öldürmek için birkaç defa karnıma bıçağı sapladım."

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin da ardından mütaalasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, müşteki Hülya N.'nin dinlenilmesi için hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

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