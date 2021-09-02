Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
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Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı Bursa'da kontrolden çıkıp yol beton bariyerine çarpan servis minibüsündeki 6 işçi yaralandı.

Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkıp yol beton bariyerine çarpan servis minibüsündeki 6 işçi yaralandı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi İzmir yolu Mudanya mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 S 2833 plakalı Ö.F.A idaresinde ki servis minibüsü iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak yol ayırımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle servis minibüsünde bulunan 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri serviste bulunan yaralı işcilerden A. A., M. B., A. D., T. Ş ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi çevre hastanelere kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, servis sürücüsü Ö.F.A.'nın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza yüzünden kilometrelerce trafikte kuyruk oluştu. Sürücü verdiği ilk ifadesinde,"Mudanya istikametine gitmek istediğim esnada, araç lastiğimin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayırımındaki bariyerlere çarptım" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı
Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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Bursa'da servis minibüsü beton bariyere çarptı: 6 işçi yaralı - Haberler
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