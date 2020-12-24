Servis aracı yandı
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Servis aracı yandı

24.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:13

Bursa'da yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı bölgesinde seyreden 16 S 5123 plakalı servis aracı, işçileri toplarken durdu ve tekrar çalışmadı. Sürücü Hüseyin Ü. aracı uygun yere çekerek kontrol etmek isterken aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. İşçilerin hızlıca araçtan inmelerini sağlayan sürücü, araçtaki yangın tüpleriyle yangına müdahale etti ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm servis aracını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında servis aracı kullanılmaz hale geldi.

Servis aracı yandı
Servis aracı yandı
Servis aracı yandı
Servis aracı yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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