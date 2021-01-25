Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı
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Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı

25.01.2021 04:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 04:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde Hüsamettin Y. yönetimindeki çöp kamyonu ile Musa Y. idaresindeki servis minibüsü, birbirine çok yakından geçince, çöp arabasının arkasında bulunan Ertan A. araçların arasında sıkıştı.

Yaralanan temizlik işçisi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı
Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı
Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı
Servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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