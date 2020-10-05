Bursa'da "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Değerlendirme Semineri"

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'da "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Değerlendirme Semineri" verildi.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'da "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Değerlendirme Semineri" verildi.

Program, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sunumların ardından katılımcılar soru-cevap bölümünde "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü" konusunda müzakere etme fırsatı buldu.

Seminere, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile çeşitli illerden hakim ve savcılar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz