Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
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Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte Kara Dere'nin taşması sonucu etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte Kara Dere'nin taşması sonucu etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Çadırları su altında kalan mevsimlik işçiler de bölgeye gelerek temizlik yaptı.

Karacabey ilçesinde, dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kara Dere ve Yeşil Dere, sularının yükselmesiyle birlikte taştı. Taşkınla birlikte kırsal Yeşil Dere Mahallesi'nde 4 ev, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırlar ve tarım arazilerini su bastı. Bursa-Çanakkale karayolunun Bandırma güzergahı, baskın nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Sular, park halindeki 2 traktörü de sürükledi. Yaklaşık 200 mevsimlik işçi, jandarma ekiplerince kurtarılarak, bölgedeki bir düğün salonuna yerleştirildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için tedbir aldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIBugün bölgede mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanının bataklığa dönüştüğü görüldü. Belediye ekipleri, çadırların bulunduğu alana mıcır döktü. Mevsimlik işçiler çamurla kaplanan eşyalarını temizledi. Derenin yanındaki çadırlar ise sökülerek, daha güvenli alana kuruldu. Sel nedeniyle dere yatağındaki ağaçların da devrildiği görüldü. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilgili kurum müdürleriyle birlikte zarar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu. 'YARALARIN SARILMASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'Bölgede incelemede bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Burası tarımsal potansiyeli yüksek bir bölge. Biz de bölgemizde incelemelerimizi başlattık. Dün Tarım Bakanımız ile telefonla görüştük. Atılacak adımlar konusunda bu hafta içerisinde değerlendirmelerde bulunacağız. Bu afet nedeniyle oluşan zararın önüne geçecek adımlar atacağız. Burada yaraların sarılması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bu noktada herkes üzerine düşeni yapma kararlığında. Halkımızla da iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.'KARAYOLUNUN SU ALTINDA KALDIĞINA HİÇ RASTLAMAMIŞTIK'Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Büyük bir afetle karşı karşıyaydık. Yaşlılarımızla konuştuğumuzda, yaşı 90 olanlar bile geçmişte böyle bir afet görmediklerini söyledi. Karacabey-Bursa karayolunun karla kapandığını biliyoruz ama sel altında kaldığına hiç rastlamamıştık. Büyük ağaçların köklerinin sökülüp, suda sürüklendiğine şahit olduk. Devletimizle birlikte yaralarımızı en kısa zamanda saracağız" dedi. 'HER ŞEYİMİZ GİTTİ'Yaşanan sel sonrası mağdur olduklarını söyleyen Mevsimlik işçi Abdullah Yakışır, "Biz Şanlıurfa'dan buraya tarım işçisi olarak geldik. Burada dün yağmur yağdı. Yağmur nedeniyle dere de taştı. Çadırlar alt üst oldu. Eşyalarımız, erzakımız, her şeyimiz gitti. Sadece canımızı kurtardık. Jandarma yardımımıza koştu. Burada gece bizi otele yerleştirdiler, yemeğimizi verdiler. Buna da şükür, bu bir afet. Sonuçta Allah'tan geliyor. Şu an da çadırların olduğu bölgede iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Çadırlarımızı düzenlemek için toprağın kurumasını bekliyoruz. Burada çadırlarımızı temizlemek için çalışıyoruz" diye konuştu.  

Bu arada, Bölgedeki zararın giderilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, çalışma başlattı.


- Karacabeybursa
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Bursa'da selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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