Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı
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Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı

Bursa'da sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, çevredeki bir iş yerinin çalışanı tarafından kurtarıldı.

Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı
18.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:50

Bursa'da sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, çevredeki bir iş yerinin çalışanı tarafından kurtarıldı.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Osmangazi ilçesinde özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Hanlar Bölgesi civarında etkili oldu. Teşhir için dükkanların önüne konulan beyaz eşyalar ve dubalar sel sularında yuvarlandı.

Emriye Kahvecioğlu da (65) Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

Kadını kurtarmak için çevredekiler büyük çaba gösterdi. Yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çalışan Sinan Yılmaz, Kahvecioğlu'nu suların arasından alıp kaldırıma çıkardı.

Başı, kolları ve bacaklarında yaralar oluşan, kaburgasında kırıklar tespit edilen 4 çocuk annesi Kahvecioğlu, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Tarla tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Hastanede tedavisi süren yaralı Emriye Kahvecioğlu, yaptığı açıklamada, selin birdenbire geldiğini söyledi.

Kahvecioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl olduğunu, ne olduğunu ben de anlayamadım. Birdenbire gittim öyle. O anda denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Her tarafım ağrıyor. Beni kurtaran vatandaştan Allah bin kere razı olsun. Dükkan sahibi kurtardı beni. Çekti hemen, nasıl olduğunu anlamadım bile. Çok kötüyüm her tarafım ağrıyor."

"Tam önümden geçerken suyun içine atladım"

Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda aşağı doğru bir kadının sel sularında sürüklendiğini gördüklerini aktardı.

Yılmaz, "Kadıncağızı sel suları önüne katıp sağa sola çarparak götürüyordu. Birkaç arkadaş kurtarmaya çalıştı. Tam önümden geçerken suyun içine atladım, kenara çektim." dedi.

Ambulansla gelen ekibin gerekli müdahaleyi yaptığını belirten Yılmaz, kadının başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi.

"Yaklaşık 850 metre sürüklendiğini düşünüyoruz"

Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan yaralı kadının kayınbiraderi Ferhat Kahvecioğlu da doğal bir felaket yaşandığını ifade etti.

Yengesinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"Çarşıdan gelirken, selin geldiğini fark etmiş. Yolun karşısına geçmek istemiş. O anda da dengesini kaybedince sel kendisini aşağıya kadar götürmüş. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Doktorlarımızla görüşüyoruz. Buna şükür, Allah kendisini evlatlarına bağışladı. Yaklaşık 850 metre sürüklendiğini düşünüyoruz. 'Birden denize düştüm' diye anlattı. Kendisini kurtaran kişiyi bulup teşekkür edeceğim. Çok büyük bir fedakarlık var. Yengemi kurtaran kişiye çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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