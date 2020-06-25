Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
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Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
25.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:17

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarından itibaren devam edildi.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 129 kişi katıldı. Deniz polisi ve sivil toplum kuruluşlarından 18 dalgıcın yaklaşık 2 kilometrelik alanda görevli olduğu çalışmalarda, bölgede oluşan çamurda da arama yapıldı ancak Bilen'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleri, havadan drone ve 17 iş makinesinin desteğiyle de yapıldı.

Vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalara, yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Bursa Valiliğinden açıklama

Bursa Valiliğinden, sel olayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 21 Haziran'da saat 18.30'da başlayan aşırı yağışın kentte sel ve su baskınlarına neden olduğu hatırlatıldı.

Kayıp olan bir vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Selin meydana geldiği yaklaşık 2 kilometrelik alanda sel sularının biriktirdiği çamur, taş ve ağaç parçalarından oluşan alanlar kazma ve kürek yardımıyla titizlikle kaldırılarak aranmaktadır. Aynı zamanda iş makineleri ile de derenin yatağında çalışmalar yapılmaktadır. Çağlakların bulunduğu noktalardaki çamur ve su birikintilerinin altları ekipler tarafından aranılarak kazazedenin bulunabileceği bütün bölgelerin ekiplerimiz vasıtasıyla titizlikle incelenmesi devam etmektedir."

Mobil haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için bölgede 4 mobil baz istasyonu bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji verilmeyen yerleşim birimi bulunmamaktadır. 1 sepetli araç ve 2 personelden oluşan arıza ekibi bölgededir.

BUSKİ ve ilçe belediyelerince 266 personel, 23 kamyon, 21 iş makinası, 1 vidanjör ve 1 adet vakumlu ekipman ile yağmur suyu hatlarında oluşan tıkanıklıkların açılması, selden etkilenen konutlardaki çamurların temizlik çalışmaları ile köy içi yollarda temizlik çalışmaları devam etmektedir. Yarın caddelerin yıkanması yapılacak olup, bahçelere mıcır dökülerek tesviyesi yapılacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 9 ilçe, 49 mahallede 61 personel ve 26 araç ile tarımsal zararların tespiti yapılmakta olup, 22 bin dönüm alanda tespit işlemleri tamamlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz psikososyal destek anlamında 12 ekip 24 personel olmak üzere toplamda 44 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 187 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 277 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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