Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
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Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
25.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:17

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, selde kaybolan Derya Bilen'in (17) aranmasına günün ilk ışıklarıyla başladı.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinden de çok sayıda gönüllü katılıyor. Deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) dalgıçları tarafından dere yataklarında ve çamurda da arama yapılıyor.

Çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleri ve havadan da drone desteğiyle aralıksız devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi de zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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