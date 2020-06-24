Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'in (17) aranmasına günün ilk ışıklarıyla başlandı.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 161 kişi katılıyor.

Deniz polisi, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve İHH Arama Kurtarma'dan 18 dalgıcın yaklaşık 2 kilometrelik alanda görevli olduğu çalışmalar, bölgede oluşan 50 santimetrelik çamurda da arama yapılıyor.

Çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleriyle, havadan da "drone" ile aralıksız devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi de zarar görmüştü.

Kaynak: AA