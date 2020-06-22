Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
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Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
22.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:18

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına gün boyu 200 arama kurtarma personeliyle devam edildi.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Ku¨tahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönu¨llu¨ katılım sağladı.

Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile aralıksız yu¨ru¨tu¨ldü.

Zorlu arazi şartlarında yoğun çabalarına rağmen herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle yarın sabahın ilk ışıklarıyla devam etmek üzere çalışmalarını durdurdu.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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