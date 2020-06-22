Bursa'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Bursa'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
22.06.2020 07:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:09

Bursa'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkez Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı.

Bölgede, Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

(Gökay Başdan/İHA)

Kaynak: İHA

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