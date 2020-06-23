Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor
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Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor Bingöl'ün Kentsel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi, bugün memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanıyor Önceki gün, Kestel ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Bingöllü babaanne...

23.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:57

Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Kentsel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi, bugün memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün, Kestel ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Bingöllü babaanne Nazire (74), baba Ahmet anne Türkan (32), çocukları Medine Bilen hayatını kaybetmiş, diğer çocukları Derya ise kayıp olmuştu. Hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi otopsi işlemlerinin ardından kara yolu ile Bingöl'e gönderildi. Bingöl'de merkeze bağlı Gözeler Köyü'ne getirilen Bilen ailesinin cenazeleri, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İHA

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